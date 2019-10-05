Итальянец на глазах маленьких детей избил свою жену — уроженку Латвии

ЧП произошло 30 сентября, в пригороде Рима — Инфернетто. Во время одного из ежедневных контрольных объездов территории карабинеры заметили странные движения в припаркованной машине, и, приблизившись, заметили, что мужчина, находящийся за рулем, избивал женщину, которая сидела рядом с ним, передает rus.Delfi.lv.

Как отмечает новостной портал Ilfaro, карабинеры задержали мужчину, заметив на заднем сиденье двух испуганных и плачущих детей. Они попытались успокоить детей, а затем выяснили, что 43-летний итальянец напал на свою 35-летнюю жену, уроженку Латвии, во время спора, который возник по бытовым причинам. Подобные ссоры в этой семье случались часто.

Известно, что 43-летний мужчина был арестован и отправлен в тюрьму. Пострадавшая, отказавшись от медицинской помощи, покинула место происшествия вместе со своими детьми.