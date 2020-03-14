Итальянцам запретили выходить из дома без нужды. За этим следит полиция

Жителям Италии в связи с пандемией коронавируса не разрешено выходить на улицу без уважительной причины. В некоторых городах полицейские проверяют причину, по которой человек находится вне дома.
Жительница Эстонии Диана Шимановская, которая летом переехала во Флоренцию, рассказала: "...делать какие-либо дела можно только до 18:00 вечера, потом все закрыто. Если ты куда-то выходишь, должен иметь бумагу, в которой написано имя и фамилия, номер телефона, адрес проживания и причина выхода из дома. Их может быть только три: за покупками, к врачу и на работу. Если ты выйдешь без этого документа или по другой причине (например, просто погулять), будет выписан штраф в размере 200 евро или тюрьма на 3 месяца".
По словам Дианы, новый режим действует во Флоренции (и во всей Италии, - прим. ред.) с 10 марта. В "autocertificazione" (так называется документ, с которым каждый должен выходить из дома), должен быть указан адрес проживания, чтобы полиция могла проверить, действительно ли человек живет по этому адресу.
Аналогичную ситуацию в своем Фейсбуке описывает жительница Венеции Екатерина Марголис: "К вечеру начались полицейские рейды. Карабиньер и двое военных останавливали редких прохожих. Вот папа с двумя детьми на самокатах. Документы. Причина выхода на улицу? А,забираете детей от жены на выходные? Bravo papà! Молодец. Разводы разводами, но дети не должны страдать. А вы? Двое подростков пересекали площадь. Идете из поликлиники? Делали прививки? можно, пожалуйста, справку или направление? Grazie mille. Третьему прохожему выписали штраф. Он никак не смог оправдать свой выход из дома".
Любое передвижение по всей территории Италии также строго запрещено. Единственные исключения: передвижения, вызванные подтвержденными потребностями по работе, ситуации крайней необходимости, причины, связанные со здоровьем.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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