Итальянцам запретили выходить из дома без нужды. За этим следит полиция

Жительница Эстонии Диана Шимановская, которая летом переехала во Флоренцию, рассказала: "...делать какие-либо дела можно только до 18:00 вечера, потом все закрыто. Если ты куда-то выходишь, должен иметь бумагу, в которой написано имя и фамилия, номер телефона, адрес проживания и причина выхода из дома. Их может быть только три: за покупками, к врачу и на работу. Если ты выйдешь без этого документа или по другой причине (например, просто погулять), будет выписан штраф в размере 200 евро или тюрьма на 3 месяца".

По словам Дианы, новый режим действует во Флоренции (и во всей Италии, - прим. ред.) с 10 марта. В "autocertificazione" (так называется документ, с которым каждый должен выходить из дома), должен быть указан адрес проживания, чтобы полиция могла проверить, действительно ли человек живет по этому адресу.

Аналогичную ситуацию в своем Фейсбуке описывает жительница Венеции Екатерина Марголис: "К вечеру начались полицейские рейды. Карабиньер и двое военных останавливали редких прохожих. Вот папа с двумя детьми на самокатах. Документы. Причина выхода на улицу? А,забираете детей от жены на выходные? Bravo papà! Молодец. Разводы разводами, но дети не должны страдать. А вы? Двое подростков пересекали площадь. Идете из поликлиники? Делали прививки? можно, пожалуйста, справку или направление? Grazie mille. Третьему прохожему выписали штраф. Он никак не смог оправдать свой выход из дома".