Италия ввела драконовские меры для борьбы с коронавирусом. В Испании объявлено чрезвычайное положение

По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа (данные по состоянию на воскресенье) зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 644 новых зараженных и 151 жертве.

Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.

Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тысяч.

В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте объявил об очередном ужесточении мер по борьбе со второй волной эпидемии. Новый пакет включает в себя запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.

В Испании — ЧП

Как сообщает Медуза, в Испании из-за коронавируса вновь введено чрезвычайное положение с комендантским часом почти на всей территории страны.

В Испании вновь объявлено чрезвычайное положение из-за коронавирусной инфекции.

Режим ЧП вступил в силу вечером в воскресенье, 25 октября. Он предполагает, что власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час. Рекомендован комендантский час c 23:00 до 06:00, местные власти могут его продлевать или сокращать на один час, уточняет El Pais.

Также, при определенных обстоятельствах, во время чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение между регионами и внутри них.

О закрытии ресторанов, магазинов, запрете прогулок и обязательном переводе сотрудников на удаленную работу по всей стране речь пока не идет. На уровне регионов могут быть приняты дополнительные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Правительство Испании имеет право вводить режим ЧП на срок до 15 дней. Более длительное чрезвычайное положение требует одобрения парламента. Премьер-министр Испании Педро Санчес просит парламент утвердить режим ЧП сразу до 9 мая 2021 года включительно.

”Мы находимся в экстремальной ситуации, самой серьезной за последние полвека” — заявил премьер-министр, выступая после заседания правительства, на котором было одобрено введение чрезвычайного положения.