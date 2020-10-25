Италия пятый день подряд бьет рекорд по числу заболевших COVID-19. Вводятся драконовские меры

По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 644 новых зараженных и 151 жертве.
Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.
Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тысяч.
В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте объявил об очередном ужесточении мер по борьбе со второй волной эпидемии. Новый пакет включает в себя запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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