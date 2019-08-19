Истребители НАТО сопровождают над Балтикой в основном пассажирские самолеты российской армии

На прошлой неделе истребители НАТО 9 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщает "Новая газета" со ссылкой на официальный сайт литовского оборонного ведомства
Во вторник воздушная полиция НАТО идентифицировала два российских истребителя Су-27, сопровождавших пассажирский военный самолет Т-204.
Среди других самолетов, которые сопроводили истребители НАТО – преимущественно пассажирские самолеты Вооруженных сил, а также истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полета или летели с отключенным радиолокационным ответчиком.
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