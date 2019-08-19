Истребители НАТО сопровождают над Балтикой в основном пассажирские самолеты российской армии

Во вторник воздушная полиция НАТО идентифицировала два российских истребителя Су-27, сопровождавших пассажирский военный самолет Т-204.

Среди других самолетов, которые сопроводили истребители НАТО – преимущественно пассажирские самолеты Вооруженных сил, а также истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полета или летели с отключенным радиолокационным ответчиком.