Историк Марк Солонин: Гитлер просто опередил Сталина

- Когда ОМОН в Беларуси по указу Лукашенко избивал и мучил тысячи мирных

граждан, омоновцев называли гестаповцами, СС-вцами и нацистами. Никому не пришло в голову сравнить их с чекистами и коммунистами. Говорит ли это о том, что в какой-то мере коммунисты победили и остались в исторической памяти более чистыми, нежели нацисты?

Своевременный вопрос. Я, как и большинство неравнодушных людей, слежу за событиями в Беларуси, вижу, как это отражается в социальных сетях. Сравнение ОМОНа с преступниками гитлеровской Германии при полном игнорировании памяти о преступниках сталинской эпохи бросается в глаза. Я тоже выразил возмущение по этому поводу в facebook-е. Однако, это не случайно, и это имеет два, на мой взгляд, психологических объяснения. Первое — гитлеровский режим осужден Нюрнбергским трибуналом, преступники повешены, идеология признана преступной. Ни в одной стране мира невозможно найти политика, который посмел бы сказать, что он является последователем и сторонником Гитлера. Товарищ Сталин вышел из войны в белоснежном мундире генералиссимуса, коммунистические партии, как поганки после дождя, появились по всему миру. Получилось, что символом зла стал Гитлер, гестапо и СС, а товарищ Сталин, коммунисты и их идеология казались всего лишь "людьми, которые старались, но у них не получилось". Да, с этим искажением исторической памяти нужно бороться; насколько мне известно, в Эстонии и в ряде стран восточной Европы с этим борются — нацистская идеология запрещена, и наравне с ней запрещена и коммунистическая. Это правильно, но работы предстоит еще много.

Второй момент заключается в том, что советский человек, родившийся в СССР или выросший в этих культурных реалиях, говоря об Освенциме, Гестапо и СС, говорит о разгромленном и уничтоженном противнике. Как бы странно и трагично это не звучало, но вспоминая о Гестапо и СС, мы подсознательно вспоминаем про Победу с большой буквы. Воспоминания о ГУЛАГе, чекистах, НКВД и Сталине — это воспоминания о ненаказанном зле. На сознательном и подсознательном уровне люди, которые говорят по-русски и выросли в рамках советской культурной традиции, чувствуют, что мы проиграли в августе 1991 года, не добили коммунистического зверя в его логове. Вероятно, это и является тем внутренним тормозом, который заставляет людей реже вспоминать про ненаказанных за свои чудовищные преступления

чекистов.