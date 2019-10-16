Источники: Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией

Гайжаускас сказал BNS, что зарегистрировать проект его побудили дискуссии на Парламентской ассамблее НАТО, при подготовке проекта он консультировался с разведкой.

"Я был на ассамблее НАТО, вернулся позавчера. Там были очень острые вопросы, что связано с Сирией, потом вопросы Украины. Украина — одна из тех, кто обменялся людьми с Россией с применением института помилования", — сказал политик.

Парламентарий утверждал, что при подготовке проекта согласовывал его с Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой, однако не подтвердил, но и не опроверг, что знаком с информацией о планирующемся обмене шпионами.

"Вы должны меня понять, что председатель КНБО владеет очень большим объемом информации. Если бы так и было, то я все время говорил бы то же самое, что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Гайжаускас.

Политолог Томас Янелюнас сказал, что зарегистрированный членом Сейма проект мог бы снять неопределенность в том, как точно в процедурном плане обмениваться осужденными за шпионаж гражданами, кроме того, это мог бы быть способ разрядить напряженные отношения с враждебными государствами.

И все же профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета сказал, что у поправки к закону есть недостатки.

"В формулировке (…) указано, что гражданин (граждане) Литвы может быть возвращен в Литву, если признано, что он (они) действовал в интересах Литовского государства с целью содействия обеспечению национальной безопасности". Это означало бы, что такие обмены возможны только в том случае, если официально признано, что гражданин Литвы шпионил в другом государстве", — сказал BNS политолог.

"Гипотетически могут быть и случаи, когда литовская сторона не признает, что ее гражданин, хотя и осужден за шпионаж, работал на разведывательные ведомства Литвы. В авторитарных странах нередко могут быть и фальсификации доказательств, и шантаж. Кроме того, может иметь место желание "во что бы то ни стало" осудить кого-нибудь за мнимый шпионаж, чтобы потом иметь возможность обменяться людьми, если в Литве уже отбывают срок лица, осужденные за шпионаж", — сказал он.

Некоторые критики также обращают внимание, что в законопроекте обмен узаконивается только в том случае, если лицо, которое отдает Литва, осуждено за шпионаж, однако он не может применяться, если приговор вынесен за какое-то другое преступление.

Гайжаускас сказал, что готов внести исправления в законопроект во время дискуссий в Сейме.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Длительные сроки наказания



Литовские правоохранители задержали гражданина России Николая Филипченко в 2015 году по пути в Беларусь из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохрана сообщала, что он стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы Аристидаса Тамошайтиса на 12 лет заключения, в апреле суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Евгения Матайтиса на 13 лет лишения свободы. Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.