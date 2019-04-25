Источник: два человека погибли в результате стрельбы около станции метро "Новые Черемушки" в Москве

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.