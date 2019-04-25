25.04.2019, 17:54

Источник: два человека погибли в результате стрельбы около станции метро "Новые Черемушки" в Москве


ИТАР-ТАСС
EST
Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Два человека погибли около станции метро "Новые Черемушки" в Москве в результате стрельбы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.

Читайте также: