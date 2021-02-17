Исследование: вирус заполняет помещение за 15 минут — эффективная вентиляция существенно снижает концентрацию вируса в воздухе

Эффективная вентиляция и очищение воздуха заметно снижают концентрацию вируса в помещении, показывает новое исследование Хельсинкского университета.

Используя вирус, подобный коронавирусу, ученые создали модель его распространения в ресторанном помещении. Вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут. Концентрация вируса в воздухе, однако, снижалась при эффективной вентиляции.

Кроме того, как только источник вируса покидал помещение, концентрация вируса заметно снижалась лишь за несколько минут. Это, по словам доцента микробиологии, вирусолога Нины Атанасовой подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.

В настоящее время в ресторанной сфере действуют ограничения, касающиеся времени работы и количества посадочных мест. Так, в регионах с плохой эпидемиологической ситуацией заведения общественного питания могут быть открыты с 7 до 23 часов и предлагать своим посетителям спиртное с 7 до 22. Загрузка питейных заведений не должна превышать 50 процентов, остальным ресторанам пускать можно не более 75 процентов максимального количества посетителей.

Действие ограничений продлено до конца июня. На случай резкого ухудшения эпидситуации правительство готовит новые, более жесткие ограничения.