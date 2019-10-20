Исследование: тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?

"Уровень удовлетворенности зависит от экономического благосостояния. И это неудивительно", — говорит Нора Мюллер (Nora Müller), глава берлинского филиала фонда Кёрбера. Демократическая многопартийная система, а также рыночная экономика находят наибольшую поддержку опрошенных в таких странах, как Польша и Литва. Ведь эти страны смогли обеспечить значительный рост благосостояния своих граждан.

По данным исследования, в государствах, которые вступили в Европейский Союз и получают экономические преимущества от этого шага, граждане наиболее положительно высказываются о посткоммунистической трансформации. Кроме того, жители этих стран преимущественно положительно относятся к членству в ЕС — таков один из выводов опроса, в котором приняли участие почти 19 тысяч человек.

В то же время поддержка демократических принципов не везде одинаково сильна. "В странах ЕС, в которых в экономическом плане не все так хорошо, — особенно это видно на примере Болгарии, — степень удовлетворенности ниже", — объясняет Нора Мюллер.

Скепсис в Украине

Учитывая политическое и экономическое развитие, исследователи констатировали наличие значительных региональных различий. Среди стран Центральной и Восточной Европы введение многопартийной системы и рыночной экономики более всего приветствуют в Польше — 85 процентов опрошенных. Такие же высокие показатели исследователи зафиксировали в Восточной Германии, на территории бывшей ГДР. Несколько ниже показатель в Чехии (около 80 процентов), Словакии (около 70 процентов) и Литве (70 процентов).

Заметно ниже — в Украине. Лишь половина опрошенных украинцев положительно оценивает политический и экономический строй, который пришел на смену социалистической системе. А самый низкий показатель в России. Там только 43 процента опрошенных положительно оценивают многопартийную систему, и 38 процентов одобрительно относятся к рыночной экономике.

Евросоюз действует, как магнит

Членство в Евросоюзе играет значительную роль в отношении респондентов к происходящему в их странах, отмечают исследователи. "ЕС до сих пор притягивает, как магнит, — говорит Нора Мюллер. — Перспектива вступления в организацию придает определенный импульс реформам. И цифры демонстрируют, что удовлетворение жизнью у людей растет, если после вступления их страны в ЕС дела у них идут хорошо и если экономическая ситуация улучшилась".

Однако не только изменения в уровне жизни были предметом интереса исследователей. Выяснилось, например, что, по мнению 40 процентов опрошенных, правовая система, система здравоохранения, а также "семейные ценности" за последние 30 лет претерпели не столь позитивные изменения.

Стереотипы в голове

Разочарование из-за потери так называемых "семейных ценностей" в некоторых странах сопровождается неприятием альтернативных взглядов на жизнь. Так, по сей день существует большое различие между Восточной и Западной Европой в вопросе отношения к гомосексуальности. Но как подчеркивает Нора Мюллер, "это не означает, что в восточноевропейских странах нет прогрессивных сил. Совсем наоборот: там много людей, которые борются за права гомосексуалов".

Как показывает исследование, в целом в Европе некоторые демократические принципы вызывают у жителей больше одобрения, чем другие. "Подавляющее большинство, как правило, считает важными честную систему правосудия и равные права обоих полов, — отмечают авторы исследования. — Поддержка свободы вероисповедания и свободы действий групп гражданского общества в некоторых случаях, наоборот, ниже". Самым же важным для опрошенных являются функционирование правового государства, свобода слова и свободные выборы.