Исследование: только третья часть русскоязычных жителей Финляндии считает себя полностью русскими

Контакты со страной происхождения поддерживают большинство русскоязычных (85%). Такая же картина наблюдается во всех языковых группах. Чаще всего подобная связь наблюдается у эстоноговорящих (91%).
Больше всего финских друзей или знакомых имеется у англоязычных иммигрантов. У 54 % русскоязычных - не менее пяти финских друзей или знакомых, у 33 % - от двух до пяти друзей. Меньше всего финских друзей у говорящих на сомалийском или арабском: 45 % сомалийцев ответили, что у них нет ни одного финна среди знакомых, у носителей арабского этот показатель – 32 %.
По словам исследователя Вилле Питкянена из Исследовательского центра е2, отсутствие финских друзей и знакомых – это большая проблема с точки зрения интеграции.
Значительная часть (43 %) русскоговорящих не хотела бы жить по соседству с представителями своей языковой группы. В то же время 71 % сомалийцев хотели бы жить в районе, где много представителей их языковой группы.
51 % русскоязычных респондентов заявили, что сталкивались с дискриминацией на трудовом рынке. Выше всех этот показатель у сомалийцев – из представителей этой группы 89 % заявили, что сталкивались с этим явлением.
В то же время две трети респондентов, говорящих на арабском, заявили, что не сталкивались с проблемами, связанными с реализацией принципа равноправия.
Представители языковых меньшинств критикуют СМИ за одностороннее освещение событий в стране происхождения
65 % русскоязычных считают, что у финнов слишком одностороннее представление о стране их происхождения. 56 % находят, что финские средства массовой информации рисуют излишне негативную картину о той или иной языковой группе в лице их представителей.
Критичнее всего по отношению к СМИ настроены представители сомалийской и арабской языковых групп (сомалийцы – 82 %, носители арабского языка – 72 %).
В целом, около 90 % представителей исследуемых языковых групп чувствуют себя в Финляндии очень или довольно комфортно. Среди русскоязычных так считают 97 %. 74 % русскоязычных хотели остаться жить в Финляндии. Абсолютно уверены в этом 29 % опрошенных русскоязычных.
В исследовании приняло участие свыше 1500 человек в конце прошлого – в начале этого года, по 300 человек из каждой языковой группы.
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