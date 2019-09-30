30.09.2019, 13:33

Исследование: только третья часть русскоязычных жителей Финляндии считает себя полностью русскими

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Stock Helsingi
Stock HelsingiFoto: Eero Vabamägi

Только третья часть русскоязычных жителей Финляндии считает себя полностью русскими - таковы результаты опроса Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, заказанного городами столичного региона и министерством юстиции. Исследование было обнародовано сегодня на семинаре в здании Маленького парламента, пишет Yle.

В целом исследование показывает, что представители пяти крупнейших проживающих в Финляндии языковых групп – людей, чей родной язык эстонский, русский, английский, сомалийский и арабский – чувствуют себя частью финского общества. В то же время финнами респонденты ощущают себя значительно реже.

Больше остальных финнами себя идентифицируют сомалийцы, а меньше остальных финнами себя ощущают эстоноязычные.

- В Финляндии хотят увеличить трудовую иммиграцию. Думаю, это тревожный сигнал, что даже эстонцы, чья культура схожа с финской, не хотят оставаться здесь жить. Одним из посланий этого исследования может стать то, что довольно непросто сделать так, чтобы иностранец чувствовал себя как дома, - говорит один из авторов исследования Паси Саукконен.

Саукконен, который работает в штате города Хельсинки, признает, что большинство работающих в Финляндии эстонцев планирует когда-нибудь вернуться на родину.

Около 60 % русскоязычных ощущают себя русскими, но не финнами

Представители всех пяти языковых групп довольно часто идентифицируют себя с культурой страны своего происхождения. В то же время часть респондентов идентифицирует себя как с финской культурой, так и с культурой страны своего происхождения.

Около 60 % русскоязычных ощущают себя русскими, но не финнами. Остальные комбинации (ощущают себя и русскими, и финнами / ощущают себя финнами, но не русскими / ощущают себя ни финнами, ни русскими) касаются 11-15 % русскоязычных.

Контакты со страной происхождения поддерживают большинство русскоязычных (85%). Такая же картина наблюдается во всех языковых группах. Чаще всего подобная связь наблюдается у эстоноговорящих (91%).

Больше всего финских друзей или знакомых имеется у англоязычных иммигрантов. У 54 % русскоязычных - не менее пяти финских друзей или знакомых, у 33 % - от двух до пяти друзей. Меньше всего финских друзей у говорящих на сомалийском или арабском: 45 % сомалийцев ответили, что у них нет ни одного финна среди знакомых, у носителей арабского этот показатель – 32 %.

По словам исследователя Вилле Питкянена из Исследовательского центра е2, отсутствие финских друзей и знакомых – это большая проблема с точки зрения интеграции.

Значительная часть (43 %) русскоговорящих не хотела бы жить по соседству с представителями своей языковой группы. В то же время 71 % сомалийцев хотели бы жить в районе, где много представителей их языковой группы.

51 % русскоязычных респондентов заявили, что сталкивались с дискриминацией на трудовом рынке. Выше всех этот показатель у сомалийцев – из представителей этой группы 89 % заявили, что сталкивались с этим явлением.

В то же время две трети респондентов, говорящих на арабском, заявили, что не сталкивались с проблемами, связанными с реализацией принципа равноправия.

Представители языковых меньшинств критикуют СМИ за одностороннее освещение событий в стране происхождения

65 % русскоязычных считают, что у финнов слишком одностороннее представление о стране их происхождения. 56 % находят, что финские средства массовой информации рисуют излишне негативную картину о той или иной языковой группе в лице их представителей.

Критичнее всего по отношению к СМИ настроены представители сомалийской и арабской языковых групп (сомалийцы – 82 %, носители арабского языка – 72 %).

В целом, около 90 % представителей исследуемых языковых групп чувствуют себя в Финляндии очень или довольно комфортно. Среди русскоязычных так считают 97 %. 74 % русскоязычных хотели остаться жить в Финляндии. Абсолютно уверены в этом 29 % опрошенных русскоязычных.

В исследовании приняло участие свыше 1500 человек в конце прошлого – в начале этого года, по 300 человек из каждой языковой группы.

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