Исследование: только третья часть русскоязычных жителей Финляндии считает себя полностью русскими

В целом исследование показывает, что представители пяти крупнейших проживающих в Финляндии языковых групп – людей, чей родной язык эстонский, русский, английский, сомалийский и арабский – чувствуют себя частью финского общества. В то же время финнами респонденты ощущают себя значительно реже.

Больше остальных финнами себя идентифицируют сомалийцы, а меньше остальных финнами себя ощущают эстоноязычные.

- В Финляндии хотят увеличить трудовую иммиграцию. Думаю, это тревожный сигнал, что даже эстонцы, чья культура схожа с финской, не хотят оставаться здесь жить. Одним из посланий этого исследования может стать то, что довольно непросто сделать так, чтобы иностранец чувствовал себя как дома, - говорит один из авторов исследования Паси Саукконен.

Саукконен, который работает в штате города Хельсинки, признает, что большинство работающих в Финляндии эстонцев планирует когда-нибудь вернуться на родину.

Около 60 % русскоязычных ощущают себя русскими, но не финнами



Представители всех пяти языковых групп довольно часто идентифицируют себя с культурой страны своего происхождения. В то же время часть респондентов идентифицирует себя как с финской культурой, так и с культурой страны своего происхождения.

Около 60 % русскоязычных ощущают себя русскими, но не финнами. Остальные комбинации (ощущают себя и русскими, и финнами / ощущают себя финнами, но не русскими / ощущают себя ни финнами, ни русскими) касаются 11-15 % русскоязычных.