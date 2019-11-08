Исследование: финские дети попадают в англоязычную среду в девятилетнем возрасте

Исследовательский центр прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля изучал последствия введения иностранных языков в финских школах с первого класса.

Результаты показывают, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков. Также родители считают более раннее погружение хорошей практикой.

Негативные родительские отзывы были получены только в одном из пятидесяти случаев.

- Изучение иностранного языка не должно перегружать тех учеников, которые еще не умеют читать и писать. Обучение должно быть динамичным и проходить в игровой форме, так чтобы оно соответствовало этапу развития ребенка, — отмечает преподаватель прикладной лингвистики Университета Ювяскюля Кристиина Скиннари.

Англоязычный досуг

Самый неожиданный результат исследования связан, однако, не со школой, а со свободным времяпрепровождением детей. Независимо от того, какой иностранный язык ребенок начинает изучать с первого класса, примерно к девяти годам английский становится основным иностранным языком, осваиваемым на досуге.

- Между вторым и третьим классом происходит заметный скачок в объеме использования английского, — говорит профессор Ари Хухта из Исследовательского центра прикладной лингвистики.

Согласно исследованию, почти половина третьеклассников, к примеру, играет в англоязычные компьютерные игры каждый день или почти каждый день. Среди учеников второго класса таких треть, а среди первоклассников — четверть.

В таком же соотношении ученики первых трех классов слушают англоязычную музыку и смотрят телепрограммы на английском.

Таким образом, разница в уровне знания английского языка частично объясняется его использованием в свободное от учебы время.

Русский язык на втором месте по степени важности