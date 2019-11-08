Исследование: финские дети попадают в англоязычную среду в девятилетнем возрасте
Изучение английского углубляется зачастую за счет досуга: видеоигр, музыки и просмотра англоязычных телепрограмм, пишет Yle.
Изучение английского углубляется зачастую за счет досуга: видеоигр, музыки и просмотра англоязычных телепрограмм, пишет Yle.
Исследовательский центр прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля изучал последствия введения иностранных языков в финских школах с первого класса.
Результаты показывают, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков. Также родители считают более раннее погружение хорошей практикой.
Негативные родительские отзывы были получены только в одном из пятидесяти случаев.
- Изучение иностранного языка не должно перегружать тех учеников, которые еще не умеют читать и писать. Обучение должно быть динамичным и проходить в игровой форме, так чтобы оно соответствовало этапу развития ребенка, — отмечает преподаватель прикладной лингвистики Университета Ювяскюля Кристиина Скиннари.
Англоязычный досуг
Самый неожиданный результат исследования связан, однако, не со школой, а со свободным времяпрепровождением детей. Независимо от того, какой иностранный язык ребенок начинает изучать с первого класса, примерно к девяти годам английский становится основным иностранным языком, осваиваемым на досуге.
- Между вторым и третьим классом происходит заметный скачок в объеме использования английского, — говорит профессор Ари Хухта из Исследовательского центра прикладной лингвистики.
Согласно исследованию, почти половина третьеклассников, к примеру, играет в англоязычные компьютерные игры каждый день или почти каждый день. Среди учеников второго класса таких треть, а среди первоклассников — четверть.
В таком же соотношении ученики первых трех классов слушают англоязычную музыку и смотрят телепрограммы на английском.
Таким образом, разница в уровне знания английского языка частично объясняется его использованием в свободное от учебы время.
Русский язык на втором месте по степени важности
В исследовании родителям детей младшего школьного возраста также задали вопрос том, какие иностранные языки они считают наиболее полезными для изучения в будущем. Число выбранных языков не ограничивалось.
Наиболее полезным родители посчитали английский (92 %). Вторую же позицию занял русский язык (62 %), немного опередив второй государственный шведский (61 %).
Далее с заметной разницей следовали немецкий (49%), испанский (31 %), французский (21 %) и китайский (17 %). Около 10 % ответивших добавили в список еще какой-то язык, например, турецкий, курдский и язык жестов.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Четыре жителя Кировской области заболели лихорадкой
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Даже не успели встать: страшная смерть пассажиров SSJ-100