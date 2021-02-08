Испанские фермеры вынуждены продавать апельсины по 10 центов за килограмм

О проблеме написал в Twitter молодой фермер из Валенсии Исмаэль Наварро. ”Четыре часа собирали апельсины с земли, которые попадали из-за ветра и теперь не могут быть проданы как свежие фрукты. Их приходится реализовывать для индустрии соков. Ползаешь четыре часа, только чтобы не уничтожать продукты питания. За 350 килограммов, включая транспортировку и сбор, я получил 35 евро”, — посетовал он.

Cuatro horas recogiendo naranjas del suelo que cayeron por el viento y no se pueden comercializar en fresco y se destinan para la industria del zumo.

Cuatro horas arrastrándome para evitar desperdicio alimentario.

Por 350kg y con recolección y transporte incluidos percibo 35€ pic.twitter.com/oy6dzhyc6b — Ismael Navarro (@ismaelncfarmer) February 5, 2021