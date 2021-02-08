Испанские фермеры вынуждены продавать апельсины по 10 центов за килограмм
Часто испанским фермерам приходится продавать урожай по смешной цене. А сейчас ситуацию усугубляют погодные аномалии и вызванный пандемией кризис. Фрукты не успевают вовремя собрать и реализовать по хорошей цене. Упавшие на землю апельсины продают для соков по 10 центов за килограмм, пишет noticia.ru.
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
Заявление Мелании после президентства Трампа