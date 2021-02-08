Испанские фермеры вынуждены продавать апельсины по 10 центов за килограмм

Часто испанским фермерам приходится продавать урожай по смешной цене. А сейчас ситуацию усугубляют погодные аномалии и вызванный пандемией кризис. Фрукты не успевают вовремя собрать и реализовать по хорошей цене. Упавшие на землю апельсины продают для соков по 10 центов за килограмм, пишет noticia.ru.
О проблеме написал в Twitter молодой фермер из Валенсии Исмаэль Наварро. ”Четыре часа собирали апельсины с земли, которые попадали из-за ветра и теперь не могут быть проданы как свежие фрукты. Их приходится реализовывать для индустрии соков. Ползаешь четыре часа, только чтобы не уничтожать продукты питания. За 350 килограммов, включая транспортировку и сбор, я получил 35 евро”, — посетовал он.
Cuatro horas recogiendo naranjas del suelo que cayeron por el viento y no se pueden comercializar en fresco y se destinan para la industria del zumo.— Ismael Navarro (@ismaelncfarmer) February 5, 2021
Cuatro horas arrastrándome para evitar desperdicio alimentario.
Por 350kg y con recolección y transporte incluidos percibo 35€ pic.twitter.com/oy6dzhyc6b
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