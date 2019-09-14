Испанию затапливают ливни: аэропорты и школы прекратили работу, есть жертвы

Продолжительные ливневые дожди на юго-востоке Испании привели к человеческим жертвам. Экстренные службы города Альмерия в одноименной провинции в пятницу, 13 сентября, сообщили о гибели мужчины, который находился в автомобиле, пытавшемся проехать через затопленный тоннель.

По данным государственной телекомпании TVE, полиции удалось спасти еще двух человек, находившихся в салоне. Таким образом, инцидент в Альмерии стал третьей смертью за два дня разгула стихии.

Железнодорожное сообщение прервано, уроки отменены

На данный момент стихия сильнее всего затронула провинции Альмерия, Мурсия, Аликанте и Валенсия. Так, аэропорт Альмерии прекратил работу. Кроме того, в регионе прервано железнодорожное сообщение, прекращено движение на ряде автодорог, а также отменены занятия в школах.

Власти призвали жителей оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. По данным метеорологов, ненастье стало для некоторых районов сильнейшим с момента начала наблюдений в 1917 году.

Аэропорт города Мурсия в одноименной провинции также не работает. Экстренные службы спасли в регионе 144 человека из автомобилей и затопленных домов, в том числе с применением вертолета. В скором времени состоится экстренное заседание, участники которого намерены проанализировать ущерб, нанесенный стихией, заявил представитель властей региона Фернандо Лопес Мирас.