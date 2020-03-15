15.03.2020, 09:29

Испания вводит режим ЧС. Франция закрывает кафе и большинство магазинов. В Берлине полиция закрыла питейные заведения


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Испания вводит режим ЧС. Франция закрывает кафе и большинство магазинов. В Берлине полиция закрыла питейные заведения
Foto: Joaquin Corchero, ZUMAPRESS.com

На период в 15 дней жителям Испании предписано покидать дома лишь в исключительных случаях. Транспорт приостанавливает работу. Полиция и армия — в состоянии повышенной готовности. Ограничения вступают в силу и в других странах.

Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

Во Франции закрываются кафе и рестораны, кинотеатры и другие развлекательные учреждения, большинство магазинов, кроме продуктовых и аптек, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр страны Эдуар Филипп. "Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости," будут закрыты в ночь на 15 марта.

Будет продолжать работать общественный транспорт, но премьер призывает жителей максимально сократить свои передвижения.По словам Эдуара Филиппа, закрытие ресторанов, кинотеатров, ночных клубов — это вынужденная мера по борьбе с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, поскольку озвученные до сих пор рекомендации ограничить социальные контакты не соблюдаются французами в полной мере.

В Берлине полиция вечером в субботу, 14 марта, закрывала питейные заведения по срочному предписанию властей в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ранее предполагалось сделать это лишь с 17 марта. В столичных районах Нойкёльн и Веддинг полицейские обходили бар за баром с требованием прекратить работу.

Питейные заведения в столице останутся закрытыми как минимум до 19 апреля, однако ресторанам разрешено продолжить работу. Также будут закрыты кинотеатры, фитнес-центры, спорткомплексы, средние школы и детские сады. Запрещены все публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек.

Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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