Испания вводит режим ЧС. Франция закрывает кафе и большинство магазинов. В Берлине полиция закрыла питейные заведения

Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

Во Франции закрываются кафе и рестораны, кинотеатры и другие развлекательные учреждения, большинство магазинов, кроме продуктовых и аптек, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр страны Эдуар Филипп. "Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости," будут закрыты в ночь на 15 марта.

Будет продолжать работать общественный транспорт, но премьер призывает жителей максимально сократить свои передвижения.По словам Эдуара Филиппа, закрытие ресторанов, кинотеатров, ночных клубов — это вынужденная мера по борьбе с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, поскольку озвученные до сих пор рекомендации ограничить социальные контакты не соблюдаются французами в полной мере.