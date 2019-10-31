"Исламское государство" признало гибель аль-Багдади и назвало нового главаря(10)
Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" назван Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.
Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" назван Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель своего главаря Бакра аль-Багдади. Новым лидером ИГ стал Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши, говорится в распространенном в четверг, 31 октября, аудиопослании на медиаканале группировки Al-Furkan.
В том же заявлении исламисты подтвердили смерть еще одного высокопоставленного члена группировки — выходца из Саудовской Аравии Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.
27 октября Трамп подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей, добавил глава государства. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции.
На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако "Демократические силы Сирии" (SDF — альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции важную роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
29 октября Трамп сообщил о гибели еще одного высокопоставленного боевика ИГ, который мог ее возглавить после ликвидации Бакра аль-Багдади. "Только что подтверждено, что наиболее вероятный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Скорее всего, он занял бы этот пост, но теперь он также мертв", — написал он в Twitter. Какой именно террорист ИГ был ликвидирован, американский президент не уточнил.
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