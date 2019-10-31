"Исламское государство" признало гибель аль-Багдади и назвало нового главаря

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель своего главаря Бакра аль-Багдади. Новым лидером ИГ стал Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши, говорится в распространенном в четверг, 31 октября, аудиопослании на медиаканале группировки Al-Furkan.

В том же заявлении исламисты подтвердили смерть еще одного высокопоставленного члена группировки — выходца из Саудовской Аравии Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Трамп сообщил о смерти аль-Багдади



27 октября Трамп подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей, добавил глава государства. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции.