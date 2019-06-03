Иск Украины против России в Международном суде ООН: главные факты

Украинская сторона утверждает, что российские власти не принимали меры, чтобы остановить поставки оружия и финансовых средств боевикам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В результате таких действий Кремль косвенно способствовал совершению пророссийскими сепаратистами нападений на гражданское украинское население в зоне конфликта в Донбассе, что привело к многочисленным жертвам, отмечает истец. Среди приведенных фактов в доказательство этого утверждения — также и сбитый летом 2014 года пассажирский самолет рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Упреки Украины в адрес РФ о нарушении второй конвенции связаны, прежде всего, с ситуацией на аннексированным Россией весной 2014 полуострове Крым. Киев заявляет о дискриминации национальных меньшинств на полуострове — крымских татар и украинцев. Среди приведенных украинской стороной доказательств — запрет российскими властями Меджлиса крымскотатарского народа, уголовное преследование активистов и закрытие СМИ.

Аргументы Москвы

Россия все обвинения украинской стороны отвергла. Мол, никаких вооружений из России сепаратистам не поступает, а все, чем воюют боевики "ДНР" и "ЛНР", — или захваченное ими на военных базах и складах или где-то добыто. Еще одним ключевым аргументом представителей российской стороны было сомнение в том, что рассмотрение этого дела вообще входит в юрисдикцию Международного суда ООН. Сама по себе конвенция по противодействию терроризму не предусматривает конкретной ответственности государств за вероятное финансирование терроризма, аргументирует российская сторона.

Иск Украина подала 16 января 2017 года. На первых заседаниях, которые прошли 6-9 марта того же года, стороны обменялись аргументами. 19 апреля 2017 года Международный суд ООН, вопреки настоянию Москвы, признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Первое требование Украины о срочных мерах с целью обязать Россию выполнять требования Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд отклонил. Судьи решили, что Украина не предоставила весомых и правдоподобных доказательств того, что российская сторона имела целью убийство гражданских лиц в Донбассе или знала о соответствующих намерениях. Суд также призвал Украину и Россию выполнять минские договоренности.

Суд признал, что Москва нарушает конвенцию

В рамках второй части иска судьи приняли решение ввести временные меры в отношении России. Решением суда российские власти обязали воздержаться от нарушения прав крымских татар. Речь шла, прежде всего, о праве иметь собственные представительские институты, в том числе и Меджлис.

Нарушением конвенции о ликвидации дискриминации суд признал, в частности, запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Кроме того, Россия должна была обеспечить украинцам в Крыму доступ к образованию на украинском языке, постановил суд.

Киев обвиняет Москву в невыполнении решения суда и усиливает позицию

Спустя год, 24 апреля 2018 года Украина обратилась в МС ООН с просьбой предоставить разъяснения о состоянии выполнения решения суда по России, принятого в апреле 2017 года. В украинском МИДе отметили, что несмотря на то, что после принятия решения уже прошел год, российская власть проигнорировала вердикт суда по соблюдению прав крымских татар, разрешению деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступности образования на украинском языке для украинцев полуострова.

12 июня 2018 года в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в рамках иска против России Киев представил в Международный суд ООН в Гааге меморандум. Этот документ содержал "доказательства нарушения международного права Россией", отмечали в украинском дипломатическом ведомстве. Представленный тогда меморандум — это 29 томов, содержащие "более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу", заверили в МИДе Украины.

Вопрос юрисдикции: отрицание Москвы и замечания Киева

Зато 12 сентября 2018 года Россия подала свои возражения, в которых обжаловала юрисдикцию суда. Представители российской стороны вновь подчеркнули, что МС ООН не имеет полномочий для рассмотрения этого иска.

14 января 2019 года украинская сторона передала свои письменные замечания в МС ООН в ответ на возражения России, где снова объяснила свою позицию. В украинском МИДе отметили, что Киев требует от РФ возмещения убытков за систематические нарушения двух международных конвенций. Также украинские дипломаты настаивали, что МС ООН располагает достаточными полномочиями для этого дела.

Слушания 3-7 июня в МС ООН будут касаться предыдущих возражений со стороны РФ.