Иск о нарушении конвенции ООН: Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море

В ходе слушаний Украина пытается доказать, что Россия незаконно пользуется природными ресурсами в акватории Черного и Азовского морей. Украинские эксперты по поручению МИД работали над оформлением списка нарушений три года. Меморандум с 500 приложениями был передан суду в начале 2018 года.

В Украине предварительно уже посчитали сумму ущерба, нанесенного Россией, однако цифру пока не озвучивали, объясняя это тем, что точная сумма будет установлена судом.

Список обвинений Украины в адрес России достаточно внушителен. В числе прочего, Москва обвиняется в незаконном регулировании использования недр в морских зонах Украины с 2014 года, незаконном присвоении Одесского месторождения газа и месторождений углеводородов вблизи Крыма и вывоза принадлежащей Украине буровой установки из Одесского месторождения. Среди других претензий украинской стороны — попытка России регулировать рыболовство в украинских морских зонах, блокировка транзита через Керченский пролив, строительство Крымского моста.

Однако даже в том случае, если суд признает свою юрисдикцию, слушания по данному иску могут начаться не раньше 2021 года. "Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала… Цель России традиционная — избежать рассмотрения дела по существу и ответственности", — написала замглавы МИД Украины Зеркаль в своем Facebook 10 июня.

Слушания в Гааге носят закрытый характер

Слушания в международном арбитражном суде в Гааге часто проходят в закрытом режиме, и нередко по требованию сторон остаются конфиденциальными даже решения суда. На этот раз на закрытом характере слушаний в Гааге настояла Россия. Журналисты и общественность могут услышать лишь одно заявление главы делегации, обычно длящееся около получаса. Само же заседание до вечера проходит в закрытом режиме.

Данный процесс приобрел дополнительную остроту в связи с событиями осенью 2018 года. Тогда в Керченском проливе вооруженными силами РФ были задержаны три украинских корабля и их экипажи, обвиненные в незаконном пересечении государственной границы. Поэтому вопрос о праве Украины на морские зоны, прилегающие к Крыму, стоит крайне остро.