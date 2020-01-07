07.01.2020, 12:33

Иранское телевидение сообщило о 35 погибших в давке на похоронах генерала Сулеймани


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В давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Давка произошла после начала траурного шествия, сколько человек вышли на улицы Кермана (родной город Сулеймани), не уточняется, пишет Медуза.

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