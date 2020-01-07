Иранское телевидение сообщило о 35 погибших в давке на похоронах генерала Сулеймани

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В давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.