Иранский журналист хотел подцепить коронавирус ради хайпа. Заразился и умер

Как отмечает телеканал, Кашани скончался ночью 28 февраля из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Другие подробности не приводятся.

При этом ранее, 21 февраля, мужчина опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором рассказал, что у него диагностировали грипп. ”Хотел бы я, чтобы это был коронавирус или что-то подобное, чтобы я мог хайпануть”, — помечтал он. До этого Кашани также отмечал, что информацию о быстром росте числа заболевших в Иране распространяют, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах, которые прошли в стране 21 февраля.

По последним данным, в Иране зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, 43 человека скончались. Инфекцию, в частности, выявили у пяти депутатов иранского парламента.