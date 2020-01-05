Иранский министр назвал Трампа "террористом в костюме" и сравнил его с Гитлером

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.

”Как ИГ [”Исламское государство”]! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели [другие] культуры. Трамп — террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру”, — написал Джахроми.

В свою очередь командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, комментируя слова Трампа, выразил сомнение, что у США ”хватит смелости” вступить в военный конфликт с Исламской Республикой (цитата по Reuters).