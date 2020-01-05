Иранский министр назвал Трампа "террористом в костюме" и сравнил его с Гитлером(14)
Командующий иранской армией в свою очередь усомнился в том, что у США ”хватит смелости” вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.
Командующий иранской армией в свою очередь усомнился в том, что у США ”хватит смелости” вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.
”Как ИГ [”Исламское государство”]! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели [другие] культуры. Трамп — террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру”, — написал Джахроми.
В свою очередь командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, комментируя слова Трампа, выразил сомнение, что у США ”хватит смелости” вступить в военный конфликт с Исламской Республикой (цитата по Reuters).
После убийства Касема Сулеймани, иранского генерала, командующего элитным подразделением ”Аль-Кудс”, Тегеран пригрозил США ответными действиями. В частности, президент страны Хасан Роухани сообщил, что Вашингтон будет ощущать последствия этого преступления на протяжении многих лет. ”Они [США] начали войну <…> Мы обязаны действовать и будем действовать”, — говорил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
На фоне этих заявлений Трамп предупредил, что в случае атаки Тегерана на американскую военную базу или на какого-либо американца Вашингтон ”очень быстро и очень сильно” ударит по 52 целям в Иране. Он также пообещал применить ”новейшее оружие”.
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