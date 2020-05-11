11.05.2020, 23:00

Иранский фрегат по ошибке расстрелял свой катер. Погибло 19 человек

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Иранский фрегат по ошибке расстрелял свой катер. Погибло 19 человек
Фото: Ali Mohammadi/Xinhua

В ходе военных учений ВМС Ирана выстрелом с одного корабля потоплен другой, погибло 19 человек, еще десятки пострадали, сообщает "Правда.ру".

Местные журналисты сообщили, что фрегат Jamaran испытывал новую противокорабельную ракету, которая "захватила цель" и ударила по кораблю снабжения Konarak.

Согласно неподтвержденной официально информации, фрегат "Джамаран", управляемый Корпусом Стражей Исламской революции Ирана (КСИР), произвел преждевременный запуск ракеты, прежде чем катер снабжения успел отойти от плавучей цели, которую он отбуксировал в назначенное место.

Жертвами ошибки стали 19 человек.

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