Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана

Такое значение существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года.

Позиция Тегерана вызвала критику. Повышение уровня обогащения урана в случае подтверждения станет "значительным отходом" от условий атомной сделки, заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Тегерана можно объяснить лишь "воплощением намерений развивать военную ядерную программу". Но Израиль "не позволит Ирану производить ядерное оружие", подчеркнул Нетаньяху.

Соглашение по иранской атомной программе

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели в отношении Ирана санкции.

В ответ Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Подписавшие СВПД Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия еще надеются, что сделку удастся спасти после прихода к власти нового президента США Джозефа Байдена.