Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Как отмечается, речь идет о танкере Stena Impero.

Уточняется, что танкер был задержан из-за того, что он якобы нарушил международные нормы.

Ранее сообщалось, что Иран захватил танкер ОАЭ.

Причиной этого стало то, что судно якобы шло под флагом Панамы, когда КСИР принудил экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.