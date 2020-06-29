29.06.2020, 15:02

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald TrumpigaFoto: Priit Simson

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей причастны к убийству командующего спецподразделением ”Аль-Кудс” в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и другие обвиняются в ”убийстве и терроризме”.

По его словам, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента США.

Отмечается, что Тегеран попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания Трампа и прочих лиц. Там запрос не комментировали.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об ”акте международного терроризма”.

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.

AP
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