Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей причастны к убийству командующего спецподразделением ”Аль-Кудс” в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и другие обвиняются в ”убийстве и терроризме”.
По его словам, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента США.
Отмечается, что Тегеран попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания Трампа и прочих лиц. Там запрос не комментировали.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об ”акте международного терроризма”.
Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.
AP
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