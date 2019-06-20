Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе

Иранские военные сбили разведывательный беспилотник США у входа в Персидский залив. Об этом сообщает PressTV.
По данным телеканала, "Корпус стражей исламской революции" сбил американский Global Hawk.
Как отмечается, военные Ирана заявили о том, что беспилотник США нарушил иранское воздушное пространство.
При этом инцидент произошел около иранской провинции Хормозган.
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