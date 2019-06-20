20.06.2019, 08:19

Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе

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rus.delfi.ee
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Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
фото иллюстративноеReuters

Иранские военные сбили разведывательный беспилотник США у входа в Персидский залив. Об этом сообщает PressTV.

По данным телеканала, "Корпус стражей исламской революции" сбил американский Global Hawk.

Как отмечается, военные Ирана заявили о том, что беспилотник США нарушил иранское воздушное пространство.

При этом инцидент произошел около иранской провинции Хормозган.

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