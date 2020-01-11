Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска, в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкции.