Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана, пишет РИА-Новости.
"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.
В генштабе добавили, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с важным военным объектом. Как отмечается в заявлении, это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.
"Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", — говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.
Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.
В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Крушение Boeing-737 под Тегераном
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.
Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска, в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкции.
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