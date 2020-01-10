Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение Boeing

Телеканал поясняет, что приглашение иранских властей позволяет участвовать в расследовании производителю самолета — американской компании Boeing. При этом ранее иранское информационное агентство Mehr сообщало об отказе Тегерана передавать Boeing "черные ящики". CNN отмечает, что для участия американской стороны в расследовании Вашингтону придется снять часть антииранских санкций.

Позднее эту информацию подтвердил Национальный совет по безопасности на транспорте, отметив, что агентство "не будет заниматься спекуляциями о причине катастрофы" и что главным в расследовании будет Иран. NTSB назначило одного из своих специалистов в качестве "аккредитованного представителя" для оказания помощи в расследовании.

Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). В пресс-релизе канадского ведомства указано, что совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место происшествия.

"TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия", — говорится в заявлении.