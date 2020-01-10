10.01.2020, 10:50

Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение Boeing


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Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение Boeing
Foto: VIA REUTERS/Scanpix

Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал поясняет, что приглашение иранских властей позволяет участвовать в расследовании производителю самолета — американской компании Boeing. При этом ранее иранское информационное агентство Mehr сообщало об отказе Тегерана передавать Boeing "черные ящики". CNN отмечает, что для участия американской стороны в расследовании Вашингтону придется снять часть антииранских санкций.

Позднее эту информацию подтвердил Национальный совет по безопасности на транспорте, отметив, что агентство "не будет заниматься спекуляциями о причине катастрофы" и что главным в расследовании будет Иран. NTSB назначило одного из своих специалистов в качестве "аккредитованного представителя" для оказания помощи в расследовании.

Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). В пресс-релизе канадского ведомства указано, что совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место происшествия.

"TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия", — говорится в заявлении.

Кроме того, представитель иранского МИДа сообщил в твиттере о приглашении к расследованию украинских властей и Boeing — "как владельца и производителя".

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

Национальный Совет Безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) США — это независимое американское агентство, которое занимается расследованием происшествий на транспорте, в том числе авиакатастроф.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа — погибли. Среди погибших — граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.

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