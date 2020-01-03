Иран пообещал США "жестокую месть" и "сокрушительный ответ" на убийство Сулеймани

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани. — Прим. ред.) кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Гибель Касема Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР "актом международного терроризма".

Президент и министр обороны Ирана пообещал США сокрушительный ответ

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани.

"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - говорится в заявлении Роухани.