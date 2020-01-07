Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
По словам Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".
Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения "Кудс" — 200 миллионов евро из Фонда национального развития.
Лидер "Кудс" генерал Касем Сулеймани был уничтожен в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря минувшего года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Америка взяла на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.
Скандал с Загитовой долетел до США! Неожиданное заявление Америки
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
Самые ожидаемые события 2020 года в мире науки
Мать до последнего держала ребенка на руках – рассказ героя