Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

По словам Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".

Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения "Кудс" — 200 миллионов евро из Фонда национального развития.

Лидер "Кудс" генерал Касем Сулеймани был уничтожен в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря минувшего года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.