Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа — погибли. Среди погибших — граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.
Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.
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