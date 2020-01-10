Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Великобритании Борис Джонсон.

"После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь", — заявил Рабей.

Обвинения он назвал "психологической операцией правительства США".

Ранее Иран пригласил к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.