Иран отпустил задержанного французского ученого
Елисейский дворец сообщил, что задержанный в Иране сотрудник Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль был отпущен на свободу, сообщает РИА ”Новости”.
Елисейский дворец сообщил, что задержанный в Иране сотрудник Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль был отпущен на свободу, сообщает РИА ”Новости”.
Президент Франции Эмануэль Макрон призвал иранские власти немедленно освободить имеющую двойное гражданство Фарибу Адельхах, также являющуюся сотрудником Института политических исследований, которая была задержана вместе с Маршалем. Их обвинили в сговоре против национальной безопасности.
Маршаль был задержан и находился в заключении с 2019 года. Ожидается, что он прибудет в Париж 21 марта.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сомнений больше нет: COVID-19 - создание рук человека
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
Коронавирус - биооружие и занесли его США - дипломат Китая
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США