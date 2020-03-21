Иран отпустил задержанного французского ученого

Елисейский дворец сообщил, что задержанный в Иране сотрудник Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль был отпущен на свободу, сообщает РИА ”Новости”.
Президент Франции Эмануэль Макрон призвал иранские власти немедленно освободить имеющую двойное гражданство Фарибу Адельхах, также являющуюся сотрудником Института политических исследований, которая была задержана вместе с Маршалем. Их обвинили в сговоре против национальной безопасности.
Маршаль был задержан и находился в заключении с 2019 года. Ожидается, что он прибудет в Париж 21 марта.
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