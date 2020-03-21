Иран отпустил задержанного французского ученого

Президент Франции Эмануэль Макрон призвал иранские власти немедленно освободить имеющую двойное гражданство Фарибу Адельхах, также являющуюся сотрудником Института политических исследований, которая была задержана вместе с Маршалем. Их обвинили в сговоре против национальной безопасности.

Маршаль был задержан и находился в заключении с 2019 года. Ожидается, что он прибудет в Париж 21 марта.

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