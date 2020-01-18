Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном самолета

По его словам, расшифровывать данные черных ящиков украинским экспертам помогут коллеги из Франции, Канады и США. Если их усилия не увенчаются успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию, продолжил Резайфар. Иран в анализе записей участвовать не будет.

Пассажирский самолет приняли за крылатую ракету

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс Тегеран — Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших — граждане Ирана.