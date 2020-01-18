Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном самолета
Иран передаст Украине черные ящики пассажирского самолета, который был сбит ракетой близ Тегерана 8 января. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim в субботу, 18 января, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфара.
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