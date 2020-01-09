Иран отказался сотрудничать с США в условиях санкций
Призыв президента Трампа о сотрудничестве не заслуживает доверия, заявил постпред Ирана в ООН. Глава МИД ФРГ Мас, однако, констатирует разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном.
Призыв президента Трампа о сотрудничестве не заслуживает доверия, заявил постпред Ирана в ООН. Глава МИД ФРГ Мас, однако, констатирует разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном.
Иран отверг призыв президента США Дональда Трампа о сотрудничестве. Предложение Трампа не заслуживает доверия на фоне заявления американского президента об ужесточении санкций в отношении Тегерана, завил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи в четверг, 9 января.
Раванчи также сказал, что Вашингтон "инициировал новую волну эскалации и вражды с Ираном", прицельно убив 3 января одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Это стало первой официальной реакцией Тегерана на заявление Трампа, последовавшее после иранского ракетного обстрела двух баз США в Ираке.
Хайко Мас позитивно оценивает развитие событий
Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас констатировал разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном. "В любом случае, ситуация значительно разрядилась за последние часы", — сказал он в интервью немецкой медиакомпании ARD 9 января.
Мас сделал это заявление после того, как в ночь на 9 января правительственный квартал в Багдаде — так называемая "Зеленая зона" — вновь подвергся обстрелу. На территории зоны, где расположено и посольство США, разорвались две самодельные ракеты. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
В интервью ARD Хайко Мас выразил сомнение в том, что эти ракеты были выпущены Ираном. Речь идет не о действиях государства, в регионе действует "много независимых группировок", пояснил политик, представляющий социал-демократическую партию.
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