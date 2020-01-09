Иран отказался сотрудничать с США в условиях санкций

Иран отверг призыв президента США Дональда Трампа о сотрудничестве. Предложение Трампа не заслуживает доверия на фоне заявления американского президента об ужесточении санкций в отношении Тегерана, завил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи в четверг, 9 января.

Раванчи также сказал, что Вашингтон "инициировал новую волну эскалации и вражды с Ираном", прицельно убив 3 января одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Это стало первой официальной реакцией Тегерана на заявление Трампа, последовавшее после иранского ракетного обстрела двух баз США в Ираке.

Хайко Мас позитивно оценивает развитие событий

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас констатировал разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном. "В любом случае, ситуация значительно разрядилась за последние часы", — сказал он в интервью немецкой медиакомпании ARD 9 января.