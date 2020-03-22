Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом

Хаменеи обратился к своему народу, заявив, что самим США не хватает средств для борьбы с коронавирусом. Также в своем выступлении на иранском телевидении он затронул и существующую конспирологическую теорию, которая предполагает, что вызвавший эпидемию тип коронавируса создан искусственно с участием США.

"Возможно, ваше (предлагаемое) лекарство является способом для еще большего распространения вируса", — заявил лидер Ирана, упомянув, что не знает степень правдивости обвинений в адрес США.

Иран является одним из центров наиболее сильной вспышки коронавируса. По последним данным, коронавирусом здесь заразились 20 610 человек, погибли от инфекции более 1,5 тыс.

Как сообщалось, США, используя дипломатические каналы, предложили Ирану помощь в борьбе с коронавирусом. При этом ранее власти США заявили, что не планируют ослаблять в стране антииранские санкции, которые и являются главным препятствием в борьбе с распространением коронавируса в Иране — об этом 12 марта глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!