22.03.2020, 14:46

Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом

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Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом
Foto: Jashim Salam / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство IRNA.

Хаменеи обратился к своему народу, заявив, что самим США не хватает средств для борьбы с коронавирусом. Также в своем выступлении на иранском телевидении он затронул и существующую конспирологическую теорию, которая предполагает, что вызвавший эпидемию тип коронавируса создан искусственно с участием США.

"Возможно, ваше (предлагаемое) лекарство является способом для еще большего распространения вируса", — заявил лидер Ирана, упомянув, что не знает степень правдивости обвинений в адрес США.

Иран является одним из центров наиболее сильной вспышки коронавируса. По последним данным, коронавирусом здесь заразились 20 610 человек, погибли от инфекции более 1,5 тыс.

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Как сообщалось, США, используя дипломатические каналы, предложили Ирану помощь в борьбе с коронавирусом. При этом ранее власти США заявили, что не планируют ослаблять в стране антииранские санкции, которые и являются главным препятствием в борьбе с распространением коронавируса в Иране — об этом 12 марта глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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