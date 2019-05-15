Иран официально прекратил соблюдать ряд пунктов ядерной сделки

Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Об этом сообщил представитель атомного агентства Ирана в интервью информационному агентству ИСНА в среду, 15 мая.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Договор пока не нарушен