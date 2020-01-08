Иран не отдает черные ящики представителям Boeing

"Мы не передадим черный ящик производителю и американцам", — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которого цитирует СМИ.

Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Во вторник СМИ со ссылками на источники сообщили, что компания Boeing поставлена в известность о крушении лайнера в Иране, она начала сбор информации об обстоятельствах трагедии.