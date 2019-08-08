08.08.2019, 16:27

Интерфакс: экс-президент Киргизии Атамбаев задержан


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Алмазбек Атамбаев
Алмазбек АтамбаевФото: knews.kg

Как сообщает агентство "Интерфакс" в ходе третьего штурма спецназ Киргизии сумел задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД. В среду им не удалось задержать бывшего главу государства - в ходе первых двух штурмов были ранены не менее 50 человек, а один спецназовец погиб.

По сообщению "Интерфакса", в третьем штурме принимала участие спецтехника и таранные машины. Правительственным силам удалось вытеснить сторонников экс-президента с территории здания и задержать Атамбаева.

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