18.01.2020, 15:09

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравните! Военная мощь США и Ирана

 (36)
EST 4

Несмотря на то, что сейчас напряжение между США и Ираном немного спало, конфликт в любой момент может разгореться с новой силой.

Предлагаем вашему вниманию интерактивный график, при помощи которого можно сравнить военную мощь обеих стран.

Читайте также: