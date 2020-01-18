ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравните! Военная мощь США и Ирана

Несмотря на то, что сейчас напряжение между США и Ираном немного спало, конфликт в любой момент может разгореться с новой силой.
Предлагаем вашему вниманию интерактивный график, при помощи которого можно сравнить военную мощь обеих стран.
Несмотря на то, что сейчас напряжение между США и Ираном немного спало, конфликт в любой момент может разгореться с новой силой.
Предлагаем вашему вниманию интерактивный график, при помощи которого можно сравнить военную мощь обеих стран.
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