ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | В режиме реального времени! Все страны, где обнаружен новый коронавирус

В связи с этим Forte создал интерактивную карту, которую обновляет ежедневно и при этом дает быстрый обзор, сколько человек заражено вирусом — по всему миру и в Китае, сколько жизней унесло заболевание и сколько человек выздоровело. Для обновления карты используется информация из дневных отчетов Всемирной организации и здравоохранения.

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