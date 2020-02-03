03.02.2020, 12:30

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Коронавирус все быстрее распространяется по миру


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Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.

В связи с этим Forte создал интерактивную карту, которую обновляет ежедневно и при этом дает быстрый обзор, сколько человек заражено вирусом — по всему миру и в Китае, сколько жизней унесло заболевание и сколько человек выздоровело. Для обновления карты используется информация из дневных отчетов Всемирной организации и здравоохранения.

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