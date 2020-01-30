ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Коронавирус гуляет по миру. Умерло больше людей, чем выздоровело

Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно поступают сообщения о новых случаях в новых странах.
В связи с этим Forte создал интерактивную карту, которую обновляет ежедневно. Она дает быстрый обзор, сколько человек заражено вирусом — по всему миру и в Китае, сколько жизней унесло заболевание и сколько человек выздоровело. Для обновления карты используется информация из дневных отчетов Всемирной организации и здравоохранения.
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